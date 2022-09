Challenge by La Vuelta 2022, Elisa Longo Borghini: “Tenterò di difendere la maglia, le avversarie sono molto forti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elisa Longo Borghini è la prima leader della Challenge by La Vuelta 2022. La sua Trek-Segafredo ha vinto la cronosquadre d’apertura della corsa iberica e l’azzurra è stata la prima a tagliare la linea del traguardo. Già da domani ci sarà da difendere la maglia Rossa sulle salite previste nella seconda tappa. Il bronzo olimpico tanto di Tokyo quanto di Rio, si è dichiarata soddisfatta e fiduciosa al termine della prova, come riportato dal sito ufficiale della Trek: “sono molto felice perché è un’altra vittoria di squadra. Avevamo un buon piano e la squadra ha fatto davvero bene. Devo ringraziare tutto lo staff Trek-Segafredo e tutte le ragazze perché oggi si sono impegnate ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)è la prima leader dellaby La. La sua Trek-Segafredo ha vinto la cronosquadre d’apertura della corsa iberica e l’azzurra è stata la prima a tagliare la linea del traguardo. Già da domani ci sarà dalaRossa sulle salite previste nella seconda tappa. Il bronzo olimpico tanto di Tokyo quanto di Rio, si è dichiarata soddisfatta e fiduciosa al termine della prova, come riportato dal sito ufficiale della Trek: “felice perché è un’altra vittoria di squadra. Avevamo un buon piano e la squadra ha fatto davvero bene. Devo ringraziare tutto lo staff Trek-Segafredo e tutte le ragazze perché oggi siimpegnate ...

gcnItalia : Elisa Longo Borghini è la prima leader della Ceratizit Challenge by La Vuelta. La Trek Segafredo vince la cronosq… - SpazioCiclismo : Nessuna sorpresa per la Trek-Segafredo per la vittoria nella cronosquadre alla #CERATIZITChallenge22: 'Sapevamo di… - SpazioCiclismo : La Trek-Segafredo si impone nella cronosquadre di apertura della #CERATIZITChallenge22 - SpazioCiclismo : La #CERATIZITChallenge22 si apre con una cronosquadre: scopriamo orari e ordine di partenza - SpazioCiclismo : Domani prende il via la #CERATIZITChallenge22, scopriamo le atlete iscritte -