Centrosinistra, serve una rimonta di 4 punti per arginare la Meloni: lo studio riservato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo due settimane di una campagna elettorale poco convincente, il PD ha capito che il peso di Giorgia Meloni nei sondaggi è un dato difficilmente reversibile. Dopo aver rinnegato la politica di distruzione sociale portata avanti dal suo partito negli ultimi dieci anni, dai salari al Jobs Act, e portando avanti un duello con la sua rivale tutto centrato sulle uscite reazionarie di quest'ultima, Enrico Letta ha deciso che l'unica opzione che gli rimane è di ricorrere alla matematica. Uno studio riservato diffuso al Nazareno ha svelato all'acciaccato PD i meandri della legge elettorale Rosatellum, che prevede che il 37,5 per cento dei seggi vengano assegnati col sistema maggioritario. Sarebbe appunto questa peculiarità a garantire una forte maggioranza in Parlamento alla destra, a cui, secondo una simulazione YouTrend pubblicata il 31 ...

