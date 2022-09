“C’è l’accordo”. Ilary Blasi e Francesco Totti, i dettagli della separazione. E la condizione (Di mercoledì 7 settembre 2022) l’accordo tra Totti e Ilary per la separazione consensuale sarebbe già nero su bianco. A riportare i dettagli della fine del gossip dell’estate 2022 è Repubblica con un articolo ricco di dettagli. Come è noto la bomba scoppia i primi di luglio con l’indiscrezione pubblicata da Dagosipia e poi confermato due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa: uno firmato dall’ex capitano della Roma e un altro dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da lì il gossip nostrano si è scatenato e oltre ai due diretti interessati anche la presunta nuova fiamma di Francesco Totti (la 34enne romana Noemi Bocchi) è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il suo nome era stato già accostato all’ex capitano della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)traper laconsensuale sarebbe già nero su bianco. A riportare ifine del gossip dell’estate 2022 è Repubblica con un articolo ricco di. Come è noto la bomba scoppia i primi di luglio con l’indiscrezione pubblicata da Dagosipia e poi confermato due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa: uno firmato dall’ex capitanoRoma e un altro dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da lì il gossip nostrano si è scatenato e oltre ai due diretti interessati anche la presunta nuova fiamma di(la 34enne romana Noemi Bocchi) è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il suo nome era stato già accostato all’ex capitano...

