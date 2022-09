Borse in balia delle banche centrali Il super dollaro spinge l' euro sotto 0 | 99

Per il cortocircuito dei prezzi del grano duro in Puglia, disertate lemerci a Bari e a Foggia in uno scenario di crisi per le aziende agricole che stanno vendendo a ...con le quotazioni in...... in relazione alla quotazione del grano duro a 500 euro a tonnellata alleMerci di Foggia e ... concimi e sementi e l'incertezza sui prezzi di vendita con le quotazioni indelle speculazioni ...Per il corto circuito dei prezzi del grano duro in Puglia, sono andate deserte le borse merci a Bari e a Foggia in uno scenario di crisi per le aziende agricole «che stanno vendendo ...A darne notizia è Coldiretti Puglia che fa muro contro la tendenza al ribasso che gli agricoltori non possono assolutamente permettersi dopo il rincaro stellare dei costi di produzione e la siccità ch ...