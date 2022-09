Bonus edilizi | ispezioni nei cantieri di Benevento e provincia | 33 irregolarità su 38 controlli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comandole dei Carabinieri di, con l’impiego delle sue articolazioni territoriali (Compagnie e Stazioni) ed il costante concorso tecnico dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri-Forestali, dal mese di Aprile scorso ha eseguito, in ambitole, numerosiinedili che beneficiano difiscali, in aderenza ad un’intensificazione deisull’intero territorio nazionale per la verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, in conseguenza all’incremento di interventi di recuperoo. Sono state 38 lee di queste in 33 casi sono stati ...