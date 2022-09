Bologna, Ulivieri: «Ho pianto per l’esonero di Mihajlovic» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Renzo Ulivieri sull’esonero di Mihajlovic dal Bologn: «Ho pianto quando l’ho saputo, non voglio commentare questa decisione» Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha parlato ai microfoni di Adnkronos in seguito all’esonero di Mihajlovic dal Bologna. Di seguito le sue parole. «Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questa decisione del Bologna. Mi ha fatto male e ieri quando l’ho saputo ho pianto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Renzosuldidal Bologn: «Hoquando l’ho saputo, non voglio commentare questa decisione» Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha parlato ai microfoni di Adnkronos in seguito aldidal. Di seguito le sue parole. «Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questa decisione del. Mi ha fatto male e ieri quando l’ho saputo ho». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : Renzo #Ulivieri: 'Ho pianto per l'esonero di #Mihajlovic, la decisione del #Bologna mi ha fatto male' - zazoomblog : Renzo Ulivieri: “Ho pianto per l’esonero di Mihajlovic la decisione del Bologna mi ha fatto male” - #Renzo… - DonatoCavallo6 : Il cambio de sciglio Di Maria la dice lunga sulla mentalità di certi italianisti,vale come un manifesto della sua c… -