Ascolti tv martedì 6 settembre 2022: Nessuno mi può giudicare, PSG VS Juventus (Champions League), Di Martedì, dati Auditel e share (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ascolti Tv Martedì 6 settembre 2022. La settimana procede e il Martedì è stato ricco sul fronte ‘televisivo’. Tra programmi, nuove serie tv, fiction. Ma quali sono stati i programmi più visti della prima serata di ieri? Qual è stato il più seguito? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai Martedì sera Partiamo dalla tv pubblica. Il film “Nessuno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022)Tv. La settimana procede e ilè stato ricco sul fronte ‘televisivo’. Tra programmi, nuove serie tv, fiction. Ma quali sono stati i programmi più visti della prima serata di ieri? Qual è stato il più seguito? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. Il film “...

CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 6 settembre 2022: Nessuno mi può giudicare, PSG VS Juventus (Champions League), Di Martedì, dati… - thatsmelek : @hankersfilms anche se in realtà ogni giorno c'è una serie con ascolti altissimi ma almeno non come il martedì/ giovedì/sabato - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 30 agosto 2022 - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, martedì 30 agosto 2022 #01Settembre #AscoltiTvEuropa #AscoltiTv #ascoltiaustria… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Ascolti Tv martedì 30 agosto, Per Sempre la mia ragazza 16.1%, La Mantide 8.2% -