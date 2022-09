Ascolti TV 6 settembre 2022, Champions League (26.9%), Reazione a Catena con la beffa finale (26.7%) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quella di ieri 6 settembre 2022 è stata una giornata intensa e spettacolare per il pubblico Rai e Mediaset con ottime conseguenze all'interno degli Ascolti tv. Non solo in prima serata, con l'avvincente sfida di calcio tra PSG e Juventus, ma anche nelle altre fasce orarie. Canale 5 ha sbancato persino con le soap opera, che continuano ad intrattenere il pubblico senza annoiarlo. Rai 1, invece, va sempre bene con Reazione a Catena, capace di regalare un finale sorprendente. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere alla disavventura capitata ai campioni, i quali molto difficilmente dimenticheranno l'accaduto! Ascolti TV ieri 6 settembre, record estivo per Canale 5 con la Champions League Passiamo in rassegna la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quella di ieri 6è stata una giornata intensa e spettacolare per il pubblico Rai e Mediaset con ottime conseguenze all'interno deglitv. Non solo in prima serata, con l'avvincente sfida di calcio tra PSG e Juventus, ma anche nelle altre fasce orarie. Canale 5 ha sbancato persino con le soap opera, che continuano ad intrattenere il pubblico senza annoiarlo. Rai 1, invece, va sempre bene con, capace di regalare unsorprendente. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere alla disavventura capitata ai campioni, i quali molto difficilmente dimenticheranno l'accaduto!TV ieri 6, record estivo per Canale 5 con laPassiamo in rassegna la ...

