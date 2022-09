Aree Interne  del Vallo di Diano | c’è voglia di impresa e lavoro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 16 le idee di nuove attività emerse nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanili & SviluppoInterne” con le azioni di animazione, fundraising e coaching che saranno presentate sabato 10 settembre alle ore 18,30 a San Pietro al Tanagro in piazza Enrico Quaranta.Servizi turistici, produzioni artigianali, organizzazione eventi e manifestazioni culturali, Ict e servizi informatici, servizi di rigenerazione e diversificazione delle attività turistiche, innovative tecniche agricole, laboratori d’arte e attività tese alla valorizzazione delle produzioni rurali, supporti sonori sono alcune delle nuove attività messe in campo dai giovani del territorio pronte a misurarsi con i mercati per la fase di start up.Le iniziative, promosse per il 40% da donne, hanno scelto in prevalenza la forma societaria mentre la forma individuali è stata scelta da circa il 30% ...

demagistris : Una vergogna che a milioni di fuori sede, per lo più giovani emigrati, spesso dal sud e dalle aree interne, verso i… - Golfonetwork : San Pietro al Tanagro: Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne - ekuonews : Ambiente e aree interne, l'on. Borghi ne discute con i candidati Pd - FratellidItalia : RT @FabriRossiFdI: Il modello di Toscana del #PD è stato un disastro. È necessario che il #Governo e la Regione valorizzino le aree interne… - FabriRossiFdI : Il modello di Toscana del #PD è stato un disastro. È necessario che il #Governo e la Regione valorizzino le aree in… -

Il Denaro

Sono 16 le idee di nuove attività emerse nell'ambito del progetto "Protagonismo Giovanili & Sviluppo" con le azioni di animazione, fundraising e coaching che saranno presentate sabato 10 settembre alle ore 18,30 a San Pietro al Tanagro in piazza Enrico Quaranta. Servizi turistici, ...... per mantenere la temperatura stabile CoolSelect+ Plus: per selezionare fino a 4al frigo, ciascuna con la temperatura giusta per il tipo di alimento Metal Cooling: per mantenere l'aria ... Aree Interne del Vallo di Diano: c'è voglia di impresa e lavoro - Ildenaro.it