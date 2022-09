Allegri | ma che cosa fai? La follia incomprensibile contro il Paris Saint Germain

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è un tecnico che sicuramente non sta vivendo il suo miglior periodo, per questo motivo sono in molti a criticarlo sempre di più. La Juventus esce sconfitta dalla trasferta di Parigiilma non distrutta come ci si poteva aspettare con il 2-1 finale che lascia davvero grande rammarico per quello che poteva essere che invece non è stato, con Massimilianoche sicuramente ha delle colpe. LaPresseÈ arrivata la prima sconfitta stagionale della Juventus, ma nessuno si è sorpreso più di tanto di vedere ilschiacciare nei primi minuti i bianconeri. Dopo soli 20 primi infatti i parigini stavano letteralmente dominando la gara con Kylian Mbappé in forma a dir poco straordinaria e ...

vivoperlei.calciomercato.com

...a suo tempo per il bomber aveva speso parole sontuose e paragoni altisonanti ("Sarà come Messi ...quando i bianconeri erano a caccia di una punta da consegnare in fretta a Massimiliano) e ...Formazione ancora tutta da valutare per Maxquasi certamente dovrà ancora fare a meno di Di Maria in attacco. Possibileil tecnico riproponga il 3 - 5 - 2 visto a Parigi con la ... Blog: Allegri, che intenzioni hai quest'anno Prendere o lasciare Allegri è un tecnico che sicuramente non sta vivendo il suo miglior periodo, per questo motivo sono in molti a criticarlo sempre di più.L’ex calciatore e allenatore Michele Serena è intervenuto nel pomeriggio di A Tutto Mercato, su TMW Radio, per parlare dei temi del giorno. La sconfitta di ieri della Juventus ...