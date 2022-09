Allarme scuola: sempre più tagli e abbandono scolastico al 12,7% (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Nel periodo di campagna elettorale stiamo vedendo orde di politici in preda ad una irrefrenabile iperattività nel fare promesse di cambiamento e di miglioramento, uno dei temi più dibattuti sono i giovani e la scuola, settori puntualmente abbandonati e inascoltati da ogni governo fin da quando si ha memoria. L’Italia ha un sistema scolastico vecchio e imputridito, con deficit strutturali in termini di spazi, strutture e programmazione che conseguentemente influenza in modo negativo i giovani. Le problematiche dei giovani tra scuola e inattività Circa il 23% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni si trova fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione: sono i cosiddetti Neet, individui non impegnati in alcun percorso scolastico o lavorativo, noti come persone inattive. L’Italia ha il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Nel periodo di campagna elettorale stiamo vedendo orde di politici in preda ad una irrefrenabile iperattività nel fare promesse di cambiamento e di miglioramento, uno dei temi più dibattuti sono i giovani e la, settori puntualmente abbandonati e inascoltati da ogni governo fin da quando si ha memoria. L’Italia ha un sistemavecchio e imputridito, con deficit strutturali in termini di spazi, strutture e programmazione che conseguentemente influenza in modo negativo i giovani. Le problematiche dei giovani trae inattività Circa il 23% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni si trova fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione: sono i cosiddetti Neet, individui non impegnati in alcun percorsoo lavorativo, noti come persone inattive. L’Italia ha il ...

