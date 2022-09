Venezia 79 | i fantasmi d’amore di Tilda Swinton | madre e figlia al Lido

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) A riportare il talento dialè un viaggio dark nella relazionecodificato come una ghost story che affascina e commuove. The Eternal Daughter di Joanna Hogg in concorso oggi a79 è tra i film più minimalisti eppure ambiziosi visti quest’anno in Mostra e ripropone, come quasi ogni opera della cineasta londinese, una magnifica performance dell’attrice sua connazionale, “one woman show” che interpreta entrambi i personaggi di. Autobiografico per stessa ammissione della regista pluripremiata per i suoi The Souvenir (2019) e The Souvenir – Part II (2021), è un soggetto che ha iniziato a informarsi nel 2008 “quando miaera ancora viva, prima di morire a 93 anni durante il montaggio ...