Venezia 79, Cristina Parodi di verde vestita in compagnia di Alberta Ferretti (Di martedì 6 settembre 2022) La giornalista Cristina Parodi sbarcata con un abito verde smeraldo a Venezia 79 Tra le tante star e influencer al Festival del Cinema di Venezia 2022, è sbarcata anche Cristina Parodi, giornalista e conduttrice. vestita con un lungo abito verde smeraldo fino al polpaccio, Parodi ha raggiunto il molo dell’Hotel Excelsior di Venezia. Ai suoi piedi delle decolleté argento con tacco vertiginoso abbinato ad una pochette e una cinturina in vita dello stesso colore. Accolta dai fotografi e dai fan, Parodi ha posato elegante assieme alla nota stilista Alberta Ferretti, vestita con un lungo chemisier blu elettrico in cotone. La giornalista ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 settembre 2022) La giornalistasbarcata con un abitosmeraldo a79 Tra le tante star e influencer al Festival del Cinema di2022, è sbarcata anche, giornalista e conduttrice.con un lungo abitosmeraldo fino al polpaccio,ha raggiunto il molo dell’Hotel Excelsior di. Ai suoi piedi delle decolleté argento con tacco vertiginoso abbinato ad una pochette e una cinturina in vita dello stesso colore. Accolta dai fotografi e dai fan,ha posato elegante assieme alla nota stilistacon un lungo chemisier blu elettrico in cotone. La giornalista ha ...

Mafara72 : RT @ilmanifesto: A Venezia 79 'Dead for a Dollar', il western senza innocenza di Walter Hill. Il caso Braibanti secondo Gianni Amelio in 'I… - ilmanifesto : A Venezia 79 'Dead for a Dollar', il western senza innocenza di Walter Hill. Il caso Braibanti secondo Gianni Ameli… - CheDonnait : La coppia fa sognare #Venezia - infoitcultura : Cristina Marino a Venezia 79 con 2 look make-up luminosi, che amplificavano la sua felicità da mamma bis - infoitcultura : Cristina Marino incinta a Venezia 79 con Luca Argentero -