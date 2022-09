US Open 2022, impresa di Frances Tiafoe! Eliminato Rafael Nadal negli ottavi di finale (Di martedì 6 settembre 2022) L’impresa di Frances Tiafoe. L’Arthur Ashe Stadium è stato teatro di qualcosa a cui pochi avrebbero potuto pensare. L’americano (testa di serie n.22), infatti, ha realizzato il suo capolavoro: battere Rafael Nadal (n.2 del seeding) con una prestazione superba e volare nei quarti di finale degli US Open 2022 dove ci sarà ad attenderlo il russo Andrey Rublev. Una vittoria a cui, però, Tiafoe aveva creduto fin dalle parole della vigilia, facendo seguire una prova straordinaria, suggellata dal punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3. Frances è dunque il più giovane americano ad approdare nei quarti di finale di questo Slam dal 2004, quando fu Andy Roddick a centrare l’obiettivo. A conti fatti, però, Nadal potrà essere n.1 del mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) L’diTiafoe. L’Arthur Ashe Stadium è stato teatro di qualcosa a cui pochi avrebbero potuto pensare. L’americano (testa di serie n.22), infatti, ha realizzato il suo capolavoro: battere(n.2 del seeding) con una prestazione superba e volare nei quarti didegli USdove ci sarà ad attenderlo il russo Andrey Rublev. Una vittoria a cui, però, Tiafoe aveva creduto fin dalle parole della vigilia, facendo seguire una prova straordinaria, suggellata dal punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3.è dunque il più giovane americano ad approdare nei quarti didi questo Slam dal 2004, quando fu Andy Roddick a centrare l’obiettivo. A conti fatti, però,potrà essere n.1 del mondo ...

