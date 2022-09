US Open 2022, il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Carlos Alcaraz! Terza sfida del 2022, la quinta della saga! (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli US Open. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio su Iliya Ivashka al termine di una partita convulsa e chiusa al quinto set, dove ha dovuto rimontare da 1-3. Lo spagnolo ha invece battuto Marin Cilic al quinto set, in chiusura di una partita ad altalena e in cui ha sofferto tremendamente l’esperienza del croato. Ormai la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata una saga, la sensazione è che si tratti dei primi capitoli di un confronto tra giovani destinato a durare per almeno un decennio. Si tratterà del terzo incontro stagionale, entrambi i precedenti sono stati vinti dal nostro portacolori: l’ottavo di finale a Wimbledon (in quattro set) e la finale del torneo ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)affronteràAlcaraz ai quarti di finale degli US. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio su Iliya Ivashka al termine di una partita convulsa e chiusa al quinto set, dove ha dovuto rimontare da 1-3. Lo spagnolo ha invece battuto Marin Cilic al quinto set, in chiusura di una partita ad altalena e in cui ha sofferto tremendamente l’esperienza del croato. Ormai latraAlcaraz è diventata una saga, la sensazione è che si tratti dei primi capitoli di un confronto tra giovani destinato a durare per almeno un decennio. Si tratterà del terzo incontro stagionale, entrambi i precedenti sono stati vinti dal nostro portacolori: l’ottavo di finale a Wimbledon (in quattro set) e la finale del torneo ...

