Ucraina | a fuoco deposito petrolio a causa di attacco russo

Kiev, 6 set. (Adnkronos) - Un attacco missilistico ha provocato un pesante incendio in un deposito petrolifero nell'Ucraina centrale. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. "C'è stato un attacco missilistico a Kryvyi Rih - ha scritto Valentyn Reznichenko su Telegram, pubblicando anche una fotografia che mostra grandi nuvole di fumo nero - Si è sviluppato un pesante incendio al deposito di petrolio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'autopompa".

