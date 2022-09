Tom Hanks, è grave, preoccupanti condizioni di salute. Il video (Di martedì 6 settembre 2022) Le condizioni di salute di Tom Hanks stanno davvero facendo preoccupare tutto il mondo, non solo dello spettacolo, l’ultimo video lo vede non poter gestire uno spasmo terribile proprio mentre era sul palco. Preoccupano le condizioni di salute dell’attore Hollywoodiano per antonomasia Tom Hanks, proprio durante la presentazione del film ‘Elvis” che lo vede nei panni del Colonnello Tom Parker, l’attore ha avuto uno strano spasmo alla mano destra che non accennava a voler smettere, questo ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Cosa sta succedendo a Tom Hanks? Nell’ultimo periodo abbiamo visto il grande attore famoso a livello mondiale apparire negli eventi pubblici sempre più magro, lui che negli anni ha fatto la storia del cinema, è sempre ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 settembre 2022) Ledidi Tomstanno davvero facendo preoccupare tutto il mondo, non solo dello spettacolo, l’ultimolo vede non poter gestire uno spasmo terribile proprio mentre era sul palco. Preoccupano ledidell’attore Hollywoodiano per antonomasia Tom, proprio durante la presentazione del film ‘Elvis” che lo vede nei panni del Colonnello Tom Parker, l’attore ha avuto uno strano spasmo alla mano destra che non accennava a voler smettere, questo ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Cosa sta succedendo a Tom? Nell’ultimo periodo abbiamo visto il grande attore famoso a livello mondiale apparire negli eventi pubblici sempre più magro, lui che negli anni ha fatto la storia del cinema, è sempre ...

