Stephen King, esce oggi il suo nuovo libro. Protagonista un ragazzo che ha le chiavi di un mondo parallelo (Di martedì 6 settembre 2022) Un ragazzo di diciassette anni che eredita le chiavi di un mondo parallelo dove il bene e il male sono in guerra e la posta in gioco “non potrebbe essere più alta, per il loro mondo e per il nostro”: è Charlie Reade il Protagonista del nuovo romanzo di Stephen King, “Fairy Tale”, che esce oggi in Italia per i tipi della casa editrice Sperling e Kupfer (traduzione di Luca Briasco, pagine 688 euro 21,90) in contemporanea con gli Stati Uniti e il Canada. Le illustrazioni dei capitoli dispari e dell’epilogo sono di Gabriel RodrÍguez, quelle dei capitoli pari sono di Nicolas Delort. Il maestro dell’horror all’americana ha descritto il suo libro come un’inquietante “favola oscura”, che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Undi diciassette anni che eredita ledi undove il bene e il male sono in guerra e la posta in gioco “non potrebbe essere più alta, per il loroe per il nostro”: è Charlie Reade ildelromanzo di, “Fairy Tale”, chein Italia per i tipi della casa editrice Sperling e Kupfer (traduzione di Luca Briasco, pagine 688 euro 21,90) in contemporanea con gli Stati Uniti e il Canada. Le illustrazioni dei capitoli dispari e dell’epilogo sono di Gabriel RodrÍguez, quelle dei capitoli pari sono di Nicolas Delort. Il maestro dell’horror all’americana ha descritto il suocome un’inquietante “favola oscura”, che ...

