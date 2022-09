Spalletti: “La Champions è come il Luna Park. Osimhen? Farà un ultimo test. Non firmo per il pareggio. Domani il Maradona si farà sentire” (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia di Napoli-Liverpool, Luciano Spalletti ha presentato la prima sfida di Champions League in conferenza stampa. Il tecnico azzurro, questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché nella notte ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato a Napoli. “Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola, quando è successo l’incidente ho avvisato i nostri dottori all’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande a fare accertamenti: mi hanno fatto le radiografie e abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Tramite il dottor Canonico ed il dottor De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per i problemi alla spalla, il dottor Castagna. Mi ha messo a disposizione ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia di Napoli-Liverpool, Lucianoha presentato la prima sfida diLeague in conferenza stampa. Il tecnico azzurro, questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché nella notte ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato a Napoli. “Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola, quando è successo l’incidente ho avvisato i nostri dottori all’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande a fare accertamenti: mi hanno fatto le radiografie e abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Tramite il dottor Canonico ed il dottor De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per i problemi alla spalla, il dottor Castagna. Mi ha messo a disposizione ...

