Sgarro ad Albano Carrisi | inaccettabile quello che è successo a Romina

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 6 settembre 2022) Bufera in casanon riuscirebbe proprio ad accettare loche è stato fatto ae la notizia in men che non si diva ha fatto il giro dei media. Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo delle nuove notizie che riguardano proprio la famiglia deie un boccone amaro da mandare giù pere non solo. Un triste annuncio in men che non si dica ha fatto il giro dei media e che vede come indiscusso protagonista proprio il cantante di Cellino San Marco e alcuni membri della sua famiglia, ecco di cosa si tratta nello specifico. Clamorosoad? Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo ancora una volta ...