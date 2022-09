“Se non voti dem sei estremista”: la portavoce di Biden e quella strana concezione della democrazia (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Secondo la portavoce di Biden Karine Jean-Pierre gli americani che non sono d’accordo con la maggioranza (la metà, quindi) sono estremisti. Quante volte ci siamo sentiti dire che gli Stati Uniti sono la più “grande democrazia del mondo”? Quante volte ci è stato propinato il trito e ritrito slogan dell’America come “terra delle libertà”, patria del self made man, luogo incontaminato per le opportunità e così via? Senza dover citare l’abusata citazione sulla democrazia di Winston Churchill (WC per i più affezionati) e anche senza aver letto – sebbene ne sia caldeggiato lo studio – Tocqueville e tanti altri successivi radiografi degli Stati Uniti d’America, si può facilmente intuire quanto questi termini siano stati funzionali all’edificazione mitopoietica degli Usa sotto ogni aspetto: economico, geopolitico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Secondo ladiKarine Jean-Pierre gli americani che non sono d’accordo con la maggioranza (la metà, quindi) sono estremisti. Quante volte ci siamo sentiti dire che gli Stati Uniti sono la più “grandedel mondo”? Quante volte ci è stato propinato il trito e ritrito slogan dell’America come “terra delle libertà”, patria del self made man, luogo incontaminato per le opportunità e così via? Senza dover citare l’abusata citazione sulladi Winston Churchill (WC per i più affezionati) e anche senza aver letto – sebbene ne sia caldeggiato lo studio – Tocqueville e tanti altri successivi radiografi degli Stati Uniti d’America, si può facilmente intuire quanto questi termini siano stati funzionali all’edificazione mitopoietica degli Usa sotto ogni aspetto: economico, geopolitico ...

