Rita Dalla Chiesa | “Parole Fedez contro carabinieri fanno male ma è rap”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Per me inon possono essere toccati in nessun modo, è qualcosa che mi fasentire usare quei termini. Ma è vero che fa parte del linguaggio della musica rap, in tutto il mondo e non solo in Italia”. Così, conduttrice tv e figlia del generale ucciso 40 anni famafia, commentando la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano in merito alla denunciaper la canzone in cui definiva ie i militari ‘infami e figli di cane’. “Si tratta di un linguaggio giovanile che possiamo accettare o meno, io non lo accetto ma io non sono giovane. Insomma non mi scandalizzo più di tanto”, aggiunge. ”A me piacciono le canzoni di, forse ...