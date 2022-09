Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: “Gli affiatati”, montepremi e parola vincente di martedì 6 settembre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Reazione a Catena 2022. Nuovo giorno e classico appuntamento su Rai 1, a partire dalle 18.45, con Reazione a Catena, il quiz game dell’estate, che vede alla conduzione Marco Liorni. Il programma, che allena la mente, appassiona ormai da mesi i telespettatori e anche questa sera a sfidarsi ci saranno due squadre: da una parte i campioni, il trio ‘Gli affiatati’, dall’altra gli sfidanti ‘I Pizzicati’. Chi di loro vincerà? E tenterà di portarsi a casa il montepremi? Reazione a Catena 2022: “Gli affiatati” VS “I Pizzicati” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene da concludere. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022). Nuovo giorno e classico appuntamento su Rai 1, a partire dalle 18.45, con, il quiz game dell’estate, che vede alla conduzione Marco Liorni. Il programma, che allena la mente, appassiona ormai da mesi i telespettatori e anche questa sera a sfidarsi ci saranno due squadre: da una parte i campioni, il trio ‘Gli’, dall’altra gli sfidanti ‘I Pizzicati’. Chi di loro vincerà? E tenterà di portarsi a casa il: “Gli” VS “I Pizzicati” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene da concludere. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Gli ...

JIM1NN4MONR0LL : da qui immagino una reazione a catena perché evan, pur non pentendosi di aver salvato sua sorella, si fa prendere d… - gvingdown : che ridere ho la tl incazzata per un concorrente di reazione a catena - sveistrippin : potremmo vedere reazione a catena assieme but u playing - sapphiclown_ : sto morendo dalle risate per la cagata che ha SPARATO il tizio di reazione a catena?? #reazioneacatena - _catboyologist : le due di reazione a catena stasera sono stronger than me se mio marito/genero decide all’ultimo che secondo lui è… -