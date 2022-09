“Profitti record” Putin finanzia la guerra vendendo energia all' Europa E ci guadagna pure

(Di martedì 6 settembre 2022) La Russia continua a ricevere ricavidalla vendita di risorse energetiche, che superano di gran lunga la spesa per lacontro l'Ucraina. Lo scrive lo Spiegel, citando uno studio del Centro finlandese per la ricerca sull'e l'aria pulita (Crea), secondo cui i ricavi della Russia dalle esportazioni di petrolio, gas e carbone nei primi sei mesi dellacontro l'Ucraina sono stati pari a circa 158 miliardi di euro, contro i 100 miliardi di euro stimati per la. L'Unione Europea è stata il maggiore acquirente di combustibili fossili russi, pagando a Mosca 85 miliardi di euro, seguita dalla Cina con 35 miliardi di euro. Tra i paesi della Ue, la Germania risulta essere il maggiore cliente della Russia, a cui ha versato 19 miliardi di euro, rendendola il secondo più grande ...

JKR_rld : RT @tempoweb: #Energia, la ricerca che dà ragione a Vladimir #Putin: entrate #Russia superano costi #guerra #ucraina #gas #6settembre #ilte… - Diego_Bruno80 : RT @tempoweb: #Energia, la ricerca che dà ragione a Vladimir #Putin: entrate #Russia superano costi #guerra #ucraina #gas #6settembre #ilte… - cirillo73777221 : RT @tempoweb: #Energia, la ricerca che dà ragione a Vladimir #Putin: entrate #Russia superano costi #guerra #ucraina #gas #6settembre #ilte… - tempoweb : #Energia, la ricerca che dà ragione a Vladimir #Putin: entrate #Russia superano costi #guerra #ucraina #gas… - Bolpet : «mentre sempre più persone lottano per sbarcare il lunario, giganti globali dell'energia come Exxon Mobil, Shell, B… -

Nonostante il calo delle esportazioni di energia, la Russia 'sta ancora realizzando' dai combustibili fossili, osserva Laurie Millivirta, analista del Crea. 'Per combattere questo - ...Eppure Shiba Inu è stato in grado di fruttare ai primissimi investitoridi oltre il 700.000%. Nel 2021 Shiba Inu ha raggiunto il prezzodi 0,00008$, ma la correzione è stata poi del ...L'Opec+ annuncia tagli alla produzione di petrolio e potrebbero non essere gli ultimi: greggio in rialzo del 4 per cento. Aramco, la società energetica del regno saudita, ha già realizzato un profitto ...L'Opec+ annuncia tagli alla produzione di petrolio e potrebbero non essere gli ultimi: greggio in rialzo del 4 per cento. Aramco, la società energetica del regno saudita, ha già realizzato un profitto ...