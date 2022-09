Prima missione di archeologia subacquea in Sicilia sotto l’egida dell’Unesco a 850 metri di profondità (Di martedì 6 settembre 2022) L’Italia ha partecipato con esperti del ministero della Cultura alla Prima missione multilaterale archeologica subacquea, sotto l’egida Unesco, sul Banco Skerki e nel Canale di Sicilia. Iniziata il 21 agosto e terminata il 4 settembre, ha visto la partecipazione di archeologi subacquei internazionali a bordo della nave Alfred Merlin, messa a disposizione dal Dipartimento delle Ricerche archeologiche subacquee del Ministero della Cultura francese (Drassm), con risorse economiche e logistiche fornite dai Paesi coinvolti. Il processo di preparazione della missione, avviato nel 2018 dall’Italia e dalla Tunisia ai sensi della Convenzione Unesco 2001 per la Protezione del patrimonio culturale subacqueo, vede coinvolti 8 Stati fra i quali proprio la Tunisia, in quanto Paese ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) L’Italia ha partecipato con esperti del ministero della Cultura allamultilaterale archeologicaUnesco, sul Banco Skerki e nel Canale di. Iniziata il 21 agosto e terminata il 4 settembre, ha visto la partecipazione di archeologi subacquei internazionali a bordo della nave Alfred Merlin, messa a disposizione dal Dipartimento delle Ricerche archeologiche subacquee del Ministero della Cultura francese (Drassm), con risorse economiche e logistiche fornite dai Paesi coinvolti. Il processo di preparazione della, avviato nel 2018 dall’Italia e dalla Tunisia ai sensi della Convenzione Unesco 2001 per la Protezione del patrimonio culturale subacqueo, vede coinvolti 8 Stati fra i quali proprio la Tunisia, in quanto Paese ...

