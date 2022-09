Pentathlon, Mondiali U19 & U17 2022: 5° posto per Elisa Sala e Matteo Bovenzi, in finale Anna Chiara Allara (Di martedì 6 settembre 2022) Sono proseguiti oggi a Lignano Sabbiadoro i Mondiali U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella staffetta mista U19 quinto posto per Elisa Sala e Matteo Bovenzi e sedicesimo per Matteo Amadei ed Elena Petricca, mentre dalle semifinali femminili U17 è andata in finale Anna Chiara Allara. Nella staffetta mista U19 Elisa Sala (Avia Pervia) e Matteo Bovenzi (Area 51) si sono classificati al quinto posto con 1020 punti, mentre Matteo Amadei (Athlion Roma) ed Elena Petricca (Pentafiano) hanno chiuso sedicesimi con 887. Oro ai messicani Damaris Garza e ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Sono proseguiti oggi a Lignano Sabbiadoro iU19; U17dimoderno: nella staffetta mista U19 quintopere sedicesimo perAmadei ed Elena Petricca, mentre dalle semifinali femminili U17 è andata in. Nella staffetta mista U19(Avia Pervia) e(Area 51) si sono classificati al quintocon 1020 punti, mentreAmadei (Athlion Roma) ed Elena Petricca (Pentafiano) hanno chiuso sedicesimi con 887. Oro ai messicani Damaris Garza e ...

