Napoli-Liverpool domani sera in tv: canale, orario e streaming Champions League 2022/2023 (Di martedì 6 settembre 2022) canale, orario e come seguire in diretta tv e streaming il match Napoli-Liverpool, valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Calcio d’inizio domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Impegno complicato per i partenopei, che ospiteranno la squadra di Klopp, finalista in carica della competizione. Fortunatamente la loro stagione non è iniziata benissimo e provare a conquistare dei punti non è impossibile. Guai però a sottovalutare l’impegno. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Non è prevista alcuna diretta in chiaro. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022)e come seguire in diretta tv eil match, valido per la prima giornata della fase a gironi della. Calcio d’inizio, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Impegno complicato per i partenopei, che ospiteranno la squadra di Klopp, finalista in carica della competizione. Fortunatamente la loro stagione non è iniziata benissimo e provare a conquistare dei punti non è impossibile. Guai però a sottovalutare l’impegno. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Non è prevista alcuna diretta in chiaro. ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - psnapoli : A caratterizzare la vigilia dell'esordio in #Champions del #Napoli contro il #Liverpool, le mosse dei due allenator… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli-#Liverpool: dove seguire il match in tv e streaming - zazoomblog : Napoli-Liverpool: Osimhen spaventa Spalletti cosa filtra da Castel Volturno - #Napoli-Liverpool: #Osimhen… - newromantici : Ma c’è il rischio che Sinner-Alcaraz sia in contemporanea con Napoli-Liverpool? -