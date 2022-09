Napoli Femminile, nuovo colpo in attacco: arriva Roberta Illiano, classe ’03 (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo aver concluso il ritiro a Rivisondoli ed essere tornato alla base, il Napoli Femminile, allenato da Dimitri Lipoff per questa stagione in Serie B, è pronto a ripartire con il nuovo campionato. Il primo appuntamento in calendario per le partenopee è domenica 11 settembre alle ore 15:00 al Tavagnacco Stadium per la partita tra Tavagnacco e Napoli, valevole per la prima giornata del Girone G di Coppa Italia Femminile. Il nuovo acquisto in attacco: Roberta Illiano Roberta Illiano, napoletana di Quarto, classe 2003, è un nuovo attaccante del Napoli Femminile. Illiano è reduce dalle ottime prestazioni con la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo aver concluso il ritiro a Rivisondoli ed essere tornato alla base, il, allenato da Dimitri Lipoff per questa stagione in Serie B, è pronto a ripartire con ilcampionato. Il primo appuntamento in calendario per le partenopee è domenica 11 settembre alle ore 15:00 al Tavagnacco Stadium per la partita tra Tavagnacco e, valevole per la prima giornata del Girone G di Coppa Italia. Ilacquisto in, napoletana di Quarto,2003, è unattaccante delè reduce dalle ottime prestazioni con la ...

