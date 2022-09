Monza parte male per la Ferrari: tir di Maranello perde fumo in autostrada, tornava da Gp d’Olanda ed era diretto in Brianza (Di martedì 6 settembre 2022) Una colonna di fumo si alza da un veicolo Ferrari, ma non siamo in una gara del Mondiale. Questa volta a soffrire di problemi di affidabilità è stato un tir della scuderia di Maranello. Il veicolo stava trasportando del materiale della squadra dall’Olanda, dove lo scorso weekend si è corso il Gp di Zandwoort, a Monza, in vista della gara di domenica 11 settembre. Nella notte del 6 settembre, il tir del Cavallino percorreva l’autostrada Torino-Frejus, quando una pattuglia della polizia stradale di Susa ha notato il fumo provenire dal mezzo. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Susa che messo in sicurezza il veicolo. Si sarebbe trattato di un surriscaldamento dell’impianto frenante: i pompieri hanno raffreddato i cerchi del rimorchio che è potuto ripartire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Una colonna disi alza da un veicolo, ma non siamo in una gara del Mondiale. Questa volta a soffrire di problemi di affidabilità è stato un tir della scuderia di. Il veicolo stava trasportando del materiale della squadra dall’Olanda, dove lo scorso weekend si è corso il Gp di Zandwoort, a, in vista della gara di domenica 11 settembre. Nella notte del 6 settembre, il tir del Cavallino percorreva l’Torino-Frejus, quando una pattuglia della polizia stradale di Susa ha notato ilprovenire dal mezzo. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Susa che messo in sicurezza il veicolo. Si sarebbe trattato di un surriscaldamento dell’impianto frenante: i pompieri hanno raffreddato i cerchi del rimorchio che è potuto ripartire ...

