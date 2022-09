MMA, Alessio Di Chirico si ritira: “L’ennesima sconfitta mi porta ad appendere i guantini al chiodo” (Di martedì 6 settembre 2022) Alessio Di Chirico ha deciso di ritirarsi dal mondo delle MMA. Dopo la sconfitta in UFC a Parigi, l’azzurro classe 1989 ha deciso, dopo una lunga riflessione, di dire addio al mondo delle arti marziali miste, almeno a quello di livello internazionale, e ha pubblicato sui propri social network un lungo messaggio di commiato: “Avrò scritto e riscritto questo messaggio decine di volte amici miei, a caldo, a freddo, da solo, dopo averne parlato, e ogni volta mi esce qualche lacrima. Siete stati fantastici l’altra sera, vi ho sentito con me là dentro. Ogni colpo che arrivava c’eravate voi da schermo a non farmi sentire il dolore. All’inizio del secondo round dopo che mi sono reso conto che non riuscivo a proiettarlo, che era più lungo e più veloce ho pensato “sti cazzi ci sono tutti i miei tifosi a sostenermi mi butto ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022)Diha deciso dirsi dal mondo delle MMA. Dopo lain UFC a Parigi, l’azzurro classe 1989 ha deciso, dopo una lunga riflessione, di dire addio al mondo delle arti marziali miste, almeno a quello di livello internazionale, e ha pubblicato sui propri social network un lungo messaggio di commiato: “Avrò scritto e riscritto questo messaggio decine di volte amici miei, a caldo, a freddo, da solo, dopo averne parlato, e ogni volta mi esce qualche lacrima. Siete stati fantastici l’altra sera, vi ho sentito con me là dentro. Ogni colpo che arrivava c’eravate voi da schermo a non farmi sentire il dolore. All’inizio del secondo round dopo che mi sono reso conto che non riuscivo a proiettarlo, che era più lungo e più veloce ho pensato “sti cazzi ci sono tutti i miei tifosi a sostenermi mi butto ...

