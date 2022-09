Malatrasi | “Ultimo derby? Bello bello Ma chi lo tiene più Leao?”

PianetaMilan : #Malatrasi a @Gazzetta_it: “Ultimo #Derby? Bello bello. Ma chi lo tiene più @RafaeLeao7?” - #DerbyMilano… - sportli26181512 : Malatrasi esalta Leao: 'E’ una meraviglia, chi lo tiene più…': Saul Malatrasi, ex giocatore di Milan e Inter, ha co… -

... Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato,, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani; ... Ci abbiamo messo del nostro per far disamorare la nostra Terra! Inla benedetta automobile, papà ...... Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato,, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani; ... Ci abbiamo messo del nostro per far disamorare la nostra Terra! Inla benedetta automobile, papà ...Saul Malatrasi, ex giocatore di Milan e Inter, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'ultimo derby di Milano: "Bello bello. Mi sono divertito. Ma cos’ha fatto quel ...Alla Gazzetta: «A me piace gente come Ancelotti e Lippi, sereni, seduti, attenti sempre alla partita ma senza tanto sbraitare».