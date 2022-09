“Ma l’avete vista?”. GF Vip 7, vergogna su Alex Belli: insulti pesanti contro Orietta Betti (Di martedì 6 settembre 2022) GF Vip 7, a pochi giorni dal via dello show Alex Belli torna prepotentemente sulla scena. Lo fa in maniera indiretta attaccando una delle prossime protagoniste del programma guidato da Alfonso Signorini. Parliamo di Orietta Berti, voluta a tutti i costi dal conduttore come rivelato nel corso di una recente intervista. “Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva”. “Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) GF Vip 7, a pochi giorni dal via dello showtorna prepotentemente sulla scena. Lo fa in maniera indiretta attaccando una delle prossime protagoniste del programma guidato da Alfonso Signorini. Parliamo diBerti, voluta a tutti i costi dal conduttore come rivelato nel corso di una recente inter. “era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva”. “Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata dae dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo ...

DAZN_IT : Maignan protagonista assoluto del derby di Milano ?? ??? La sua partita da dove non l'avete vista: Bordocam… - ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - SecondaAlla : @mandelli_andrea Vista la bontà della vaccinazione, come lei afferma, perché non publicate la lista di voi parlamen… - mvcalcio : RT @DAZN_IT: Maignan protagonista assoluto del derby di Milano ?? ??? La sua partita da dove non l'avete vista: Bordocam #MilanInter è su #DA… - aafessdsort : @gaianontroppo @upccondmamt @s0nogab @holystemezz voi mi avete vista nell’unica sera in cui l’ho presa male -