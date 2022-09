Lotta a mani nude con una tigre per salvare il figlio di 15 mesi: il gesto eroico di una mamma indiana (Di martedì 6 settembre 2022) Sono entrambi feriti, lei con lesioni più gravi, ma vista la situazione è un miracolo che siano vivi. Nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh una mamma ha affrontato una tigre per salvare il suo bambino di 15 mesi. La spaventosa vicenda, con la coraggiosa mamma che ha messo a rischio la sua vita per quella del figlio, è riportata dal sito internet della Bbc. La signora Archana Choudhary ha Lottato a mani nude contro il felino per un paio di minuti prima che gli abitanti del villaggio sentissero le sue grida di aiuto e intervenissero. Sia la donna che il piccolo stanno ricevendo le cure necessarie in ospedale, ma sono salvi. L’attacco è avvenuto domenica scorsa, alla periferia della Riserva delle Tigri di Bandhavgarh. Gli ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 6 settembre 2022) Sono entrambi feriti, lei con lesioni più gravi, ma vista la situazione è un miracolo che siano vivi. Nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh unaha affrontato unaperil suo bambino di 15. La spaventosa vicenda, con la coraggiosache ha messo a rischio la sua vita per quella del, è riportata dal sito internet della Bbc. La signora Archana Choudhary hato acontro il felino per un paio di minuti prima che gli abitanti del villaggio sentissero le sue grida di aiuto e intervenissero. Sia la donna che il piccolo stanno ricevendo le cure necessarie in ospedale, ma sono salvi. L’attacco è avvenuto domenica scorsa, alla periferia della Riserva delle Tigri di Bandhavgarh. Gli ...

