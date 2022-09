L’Immensità a Venezia79 | Penélope Cruz nel coraggioso film di Emanuele Crialese sull’identità di genere recensione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) In una periferia romana degli anni Settanta,racconta una tenera storiadiattraverso gli occhi di una ragazzina. Adriana (bravissima Luana Giuliani) ha 12 anni ed è in quell’età critica tra l’infanzia e l’adolescenza. Sa di essere nata sbagliata, perché si sente un ragazzo nel corpo di una ragazza. “Dentro una cosa ce n’è sempre un’altra” è la frase che spiega meglio la crisi d’identità vissuta dalla giovane. A supportarla c’è la mamma Clara (una sempre in forma), intrappolata in un matrimonio infelice, che vede nei figli l’unico motivo per andare avanti e resistere tra le mura domestiche. Clara e Adriana si capiscono perché condividono una fantasia irrefrenabile, ed entrambe si sentono ancora un po’ bambine; questo legame ...