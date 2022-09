La foto di Adriano Celentano e Alessandra smentisce i rumor sui loro rapporti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) A sorpresa, senza alcun preavviso e con grande imbarazzo per le malelingue, spunta unache mostra– proprio lei, l’insegnante di danza di Amici Di Maria De Filippi – in compagnia di Rosita, figlia del Molleggiato. Che zio e nipote fossero in ottimiè sempre stato noto, ma non sono mancate le occasioni in cui voci infondate parlavano di tensioni tra l’insegnante e il cantautore. Con un semplice scatto di famiglia tutti isono stati zittiti. Per i fan del Molleggiato è un evento, in quantonon è avvezzo a mostrarsi insui social e da troppo tempo non circolavano immagini recenti. C’era, addirittura, chi sosteneva che avesse problemi di salute. Piuttosto, ...