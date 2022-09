Instagram multato di 405 milioni di euro per la privacy violata dei dati dei minori

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 settembre 2022) Il regolatore dellairlandese – il DPC (Data Protection Commissioner) – ha comminato una multa di 405diper una grave violazione delladei. Si tratta della multa più salata che il regolatore dellairlandese ha elevato a causa proprio di violazioni dipersonali. Non si tratta di quella più alta mai comminata inpa, perché dobbiamo ricordare che in Lussemburgo Amazon fu multata per più di 700di. In ogni caso, resta una pietra miliare nella lotta al rispetto dellae alla coabitazione tra il diritto alla protezione dei propripersonali e le grandi piattaforme digitali. Nonostante ...