“Impossible Princess”: in vinile la riedizione dell’album di Kylie Minogue (Di martedì 6 settembre 2022) In occasione dei 25 anni dalla sua uscita, il 21 ottobre esce in quattro diversi formati in vinile per collezionisti Il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata la riedizione di “Impossible Princess” (https://kMinogue.lnk.to/ImpossiblePrincessPR), l’iconico album di Kylie Minogue che quest’anno compie 25 anni dalla sua uscita! L’album sarà disponibile nei seguenti formati: vinile arancione, vinile viola con stampa artistica in rilievo, vinile picture disc e vinile viola trasparente (questi ultimi due disponibili in esclusiva sullo store online di Kylie). Tutti i vinili sono contenuti all’interno di una ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) In occasione dei 25 anni dalla sua uscita, il 21 ottobre esce in quattro diversi formati inper collezionisti Il 21 ottobre esce per la prima volta inin edizione limitata ladi “” (https://k.lnk.to/PR), l’iconico album diche quest’anno compie 25 anni dalla sua uscita! L’album sarà disponibile nei seguenti formati:arancione,viola con stampa artistica in rilievo,picture disc eviola trasparente (questi ultimi due disponibili in esclusiva sullo store online di). Tutti i vinili sono contenuti all’interno di una ...

Lopinionista : “Impossible Princess”: in vinile la riedizione dell'album di Kylie Minogue - AMalexmolla : KYLIE MINOGUE IL 21 OTTOBRE ESCE LA RIEDIZIONE DELL’ICONICO ALBUM “IMPOSSIBLE PRINCESS” - KYLIE MINOGUE IL 21 OTTOB… - AMalexmolla : KYLIE MINOGUE IL 21 OTTOBRE ESCE LA RIEDIZIONE DELL’ICONICO ALBUM “IMPOSSIBLE PRINCESS” Leggi l'articolo:… - MusicStarStaff : CS_KYLIE MINOGUE: il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata “IMPOSSIBLE PRINCESS”, l’ico… - pa773224 : RT @chosmia: in occasione dei venticinque anni della scomparsa di lady diana: un thread su coincidenze e problemi che kylie minogue ebbe co… -