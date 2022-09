Il volto di Raffaella Carrà sarà sulle monete da 2 euro (Di martedì 6 settembre 2022) L'annuncio è stato fatto dal conduttore Fabio Canino durante il Festival della Tv di Dogliani. Si tratterebbe dell'omaggio più significativo fino a oggi riservato all'indimenticata artista, scomparsa nel 2021 a 78 anni Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) L'annuncio è stato fatto dal conduttore Fabio Canino durante il Festival della Tv di Dogliani. Si tratterebbe dell'omaggio più significativo fino a oggi riservato all'indimenticata artista, scomparsa nel 2021 a 78 anni

SkyTG24 : In arrivo le monete da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: verranno coniate nel 2023 - fraversion : Arriva la moneta da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: ecco tutti i dettagli - Il Fatto Quotidiano… - Corriere : I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante - IdeeXscrittori : Precisazione della Zecca di Stato: «In arrivo le monete col volto di Raffaella Carrà. Ma non nei vostri portafogli». - lc71488535 : RT @Corriere: I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante -