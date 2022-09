Il discorso di Mourinho alla squadra: così ha chiesto il riscatto alla Roma (Di martedì 6 settembre 2022) Roma - Dopo la più brutta sconfitta in carriera, 1 - 6 a Bodø, ha incassato la peggiore mai vissuta in Serie A, 0 - 4 a Udine. José Mourinho è un allenatore abituato a vincere e non a perdere , tanto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022)- Dopo la più brutta sconfitta in carriera, 1 - 6 a Bodø, ha incassato la peggiore mai vissuta in Serie A, 0 - 4 a Udine. Joséè un allenatore abituato a vincere e non a perdere , tanto ...

romaforever_it : Il discorso di Mourinho alla squadra: così ha chiesto il riscatto alla Roma - salvione : Il discorso di Mourinho alla squadra: così ha chiesto il riscatto alla Roma - sportli26181512 : Il discorso di #Mourinho alla squadra: così ha chiesto il riscatto alla #Roma: Giovedì in Bulgaria c’è subito l’occ… - ilgeometra72 : @Ern4Pel Secondo me dobbiamo finirla con l esaltarci anche per una semplice conferenza stampa di pinto o di Mourinh… - NedQuaalude : @CheccoCasano Mourinho ha spesso detto che non bisogna fare della tattica un discorso individuale. Chiaro che i si… -