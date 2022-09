Il difficile esordio in Champions di Juventus e Milan

Leggi su agi

(Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Inizia con il piede sbagliato l'avventura dellainLeague. I bianconeri, nonostante tanto orgoglio e carattere, non riescono nell'impresa di arginare lo strapotere del Paris Saint Germain, rimediando un k.o. per 2-1. Al Parco dei Principi è decisiva la doppietta di un sontuoso Mbappe, mentre a nulla serve il gol ospite di Mckennie: dopo la prima giornata, nel Girone H comanda la squadra di Galtier insieme al Benfica (2-0 al Maccabi). Cinque minuti sul cronometro e la gara dei bianconeri si mette subito in salita: Neymar inventa per Mbappe, il francese calcia al volo di destro e trafigge Perin per l'immediato 1-0. La reazione juventina arriva a ridosso del 20', quando Milik svetta di testa su un cross da destra trovando la respinta di Donnarumma, ma dall'altra parte il Psg e' letale e colpisce per la seconda volta un paio di ...