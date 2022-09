Energia, patto Macron-Scholz. Il gas chiude a 240 euro, borse a picco (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il gas di Mosca manca, dopo lo stop alle forniture, e ora ad Ovest cercano continuamente soluzioni alternative. Come rende noto l’Ansa, in corso c’è un’alleanza di “aiuto reciproco” tra Germania e Francia, riguardante sia il gas che l’elettricità. Gas di Mosca assente, scatta l’asse Macron-Scholz Gas francese verso la Germania, elettricità tedesca in terra d’oltralpe: la sintesi è grosso modo questa, un patto di “solidarietà franco-tedesca sull’Energia”. Ne parla direttamente il governo di Parigi, per bocca del presidente Emmanuel Macron, successivamente a un colloquio con il cancellerie tedesco Olaf Scholz. Oggetto della conversazione scontato: come affrontare l’inverno. A parte la richiesta ai cittadini, che sostanzialmente si concretizza nel non consumare. Così parla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il gas di Mosca manca, dopo lo stop alle forniture, e ora ad Ovest cercano continuamente soluzioni alternative. Come rende noto l’Ansa, in corso c’è un’alleanza di “aiuto reciproco” tra Germania e Francia, riguardante sia il gas che l’elettricità. Gas di Mosca assente, scatta l’asseGas francese verso la Germania, elettricità tedesca in terra d’oltralpe: la sintesi è grosso modo questa, undi “solidarietà franco-tedesca sull’”. Ne parla direttamente il governo di Parigi, per bocca del presidente Emmanuel, successivamente a un colloquio con il cancellerie tedesco Olaf. Oggetto della conversazione scontato: come affrontare l’inverno. A parte la richiesta ai cittadini, che sostanzialmente si concretizza nel non consumare. Così parla ...

