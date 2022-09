Elezioni | Letta | ' Rosatellum mette a rischio Costituzione | scenario può essere da incubo' **

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 (Adnkronos) - "Questa legge elettorale congiunta con la riduzione del numero dei parlamentari crea ilche venga stravolta nei fatti la nostra, undemocratico che il Paese non ha mi vissuto come in questo momento". Lo ha detto Enricoai candidati del Pd. "Oggi è possibile che il 43% dei consensi al centrodestra si trasformi in un 70% di seggi in Parlamento, uno stravolgimento del sistema, unoda", ha detto il segretario del Pd.

Prova a motivare i suoi, Enrico. Prova a contraddire i sondagg i. "Non bisogna credere alla vittoria annunciata della destra",... Verso le, la campagna elettorale in tempo reale Sondaggi -...Print this article Font size - 16 + È scontro tra Calenda e. Salvini attacca il Pd A venti giorni dalle, ancora non abbiamo assistito a veri e propri confronti tv tra i leader delle principali forze ma la campagna elettorale entra nel vivo ed è ...(ANSA) - ROMA, 06 SET - 'Trovo inaudito, a 20 giorni dal voto, aprire a un governo di qualsiasi natura con Giorgia Meloni. +Europa è in campo ...ROMA, 06 SET - "Ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese" e che "rischiano di far fare al nostro Paese un salto nel vuoto per i prossimi anni". Lo ha detto Enrico Letta in ...