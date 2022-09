Elezioni – Italiani all’estero | on Lorenzato | basta consolati solo timbri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022) – Intervista esclusiva al deputato “brasiliano” della Lega – Glinel Mondo, meglio definiti come glistabilmente residenti, divenuti ormai quasi il 10 per cento della intera popolazione italiana, sono relegati da molto tempo in una situazione di totale abbandono. Non, ma la cosa più grave è che in Patria, e ciò accade da lungo tempo, non interessa assolutamente più a nessuno della loro sofferenze e delle loro difficoltà. Le Istituzioni, quali Ministero degli Esteri, Regioni, Ambasciate,, Comites, CGIE (Consiglio Generale degli) non hanno mai funzionato per davvero per loro e continuano purtroppo a non funzionare, perennemente in mano alla politica ed alla più sfrenata e delinquenziale burocrazia, da fin ...