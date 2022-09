Di Maio | con Salvini - Meloni a rischio coesione sociale

matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - CarloCalenda : Le scelte di ?@pdnetwork? e ?@Mov5Stelle? supportati dai sindacati hanno portato a buttare 4,2 mld privati. E ora è… - MariaMarri1 : RT @matteorenzi: Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinistra dife… - paolosaletti1 : RT @rekko15: Chi sta a dx con Meloni e Salvini. Chi a sx con Di Maio e Fratoianni. Io stò con Draghi! #ItaliaSulSerio -

"Credo che il risultato finale non sia assolutamente scritto, anzi". È la previsione del ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di, a Napoli per la presentazione del rapporto Ice."Se questa coalizione farà sempre più squadra, se la coalizione progressista sarà in grado di fare sempre più squadra, può ribaltare il risultato. ......avrebbe dovuto fare l'alleanzaFratoianni che ha votato 55 volte contro il governo o Bonelli che non l'ha mai votata: c'è una contraddizione forte in questa prospettiva". 12.58 " Energia, Di:... Arruzzolo: «Centrodestra granitico». Nesci: «Con Di Maio scelta di maturità». Tucci: «M5S nel segno della concretezza» Napoli, 6 set. (askanews) - "È chiaro che ormai la Russia abbia deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale e che sta giocando un ruolo che è chiaramente un'ingerenza". Così il ministro d ...Fuori programma per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in via Tribunali a Napoli dopo aver preso parte alla presentazione del 36esimo rapporto Ice. (ANSA) ...