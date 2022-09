Di Lorenzo : " Il Liverpool è una grande squadra, dobbiamo giocare senza paura " (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro il Liverpool, di seguito le sue dichiarazioni : "Domani ci vorrà coraggio e personalità per affrontare un avversario così forte". "Tornare a giocare la Champions League dopo 2 anni è importantissimo per la squadra e per il Club. E' una competizione alla quale il Napoli merita di partecipare. Andremo in campo con tanta voglia e molta determinazione e con la spinta del nostro pubblico siamo certi di poter disputare una bellissima partita" "Abbiamo tante motivazioni per affrontare il Liverpool, una squadra di spessore enorme che ha vinto tanto. Noi dobbiamo andare in campo con rispetto ma senza timore perchè non bisogna farsi schiacciare ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Giovanni Di, difensore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro il, di seguito le sue dichiarazioni : "Domani ci vorrà coraggio e personalità per affrontare un avversario così forte". "Tornare ala Champions League dopo 2 anni è importantissimo per lae per il Club. E' una competizione alla quale il Napoli merita di partecipare. Andremo in campo con tanta voglia e molta determinazione e con la spinta del nostro pubblico siamo certi di poter disputare una bellissima partita" "Abbiamo tante motivazioni per affrontare il, unadi spessore enorme che ha vinto tanto. Noiandare in campo con rispetto matimore perchè non bisogna farsi schiacciare ...

DiMarzio : #ChampionsLeague | @sscnapoli, con #Spalletti anche #DiLorenzo in conferenza stampa - antoniolm21 : RT @Karim59296126: Di Lorenzo ha appena detto che “abbiamo due braccia e due gambe come quelli del Liverpool” e di fianco a lui ci sta Spal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Napoli, Di Lorenzo suona la carica in vista del match contro il Liverpool - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Napoli, Di Lorenzo suona la carica in vista del match contro il Liverpool - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Napoli, Di Lorenzo suona la carica in vista del match contro il Liverpool -