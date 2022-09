Cristina Marino a Venezia, il red carpet con Argentero e pancino: di chi è l’abito da sogno (Di martedì 6 settembre 2022) Cristina Marino incanta sul red carpet di Venezia insieme a Luca Argentero e al pancino, l’abito da sogno che ha sfoggiato è di una grande firma della moda. Lei è uno dei volti più amati in Italia. Cristina Marino è la splendida attrice dal fascino fuori dal comune che conquista ogni giorno di più l’attenzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 settembre 2022)incanta sul reddiinsieme a Lucae aldache ha sfoggiato è di una grande firma della moda. Lei è uno dei volti più amati in Italia.è la splendida attrice dal fascino fuori dal comune che conquista ogni giorno di più l’attenzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

angiuoniluigi : RT @fanpage: “Non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento”. Cristina Marino calca il tappeto… - fanpage : “Non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento”. Cristina Marino calca… - IsaeChia : Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori bis, l’attrice svela perché dopo avere annunciato la seconda gravi… - VanityFairIt : La sua bellezza già radiosa, merito della dolce attesa, con il trucco è stata solo esaltata ad arte - LadyNews_ : Cristina Marino incinta di Luca Argentero: in arrivo il secondo figlio -