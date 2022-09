"Che effetto ha la birra sulle ossa": lo studio che cambia tutto (Di martedì 6 settembre 2022) Bere birra potrebbe fare bene alle ossa: lo rivela uno studio secondo cui la celebre bevanda alcolica aiuterebbe addirittura a prevenire osteoporosi e artrosi. Come è possibile? Pare che il merito sia tutto del silicio che è contenuto al suo interno. Si tratta di una sostanza che agisce in maniera positiva sulle cellule ossee e cartilaginee. Ecco perché non è escluso che in futuro possa essere prodotta una birra in grado di essere certificata internazionalmente come un alimento funzionale alla salute dell'uomo. Questa notizia farà piacere soprattutto a chi ama bere un bicchiere di birra ogni tanto. Da oggi la nota bevanda potrebbe piacere ancora di più. Anche perché, soprattutto d'estate, è quasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Berepotrebbe fare bene alle: lo rivela unosecondo cui la celebre bevanda alcolica aiuterebbe addirittura a prevenire osteoporosi e artrosi. Come è possibile? Pare che il merito siadel silicio che è contenuto al suo interno. Si tratta di una sostanza che agisce in maniera positivacellule ossee e cartilaginee. Ecco perché non è escluso che in futuro pessere prodotta unain grado di essere certificata internazionalmente come un alimento funzionale alla salute dell'uomo. Questa notizia farà piacere soprata chi ama bere un bicchiere diogni tanto. Da oggi la nota bevanda potrebbe piacere ancora di più. Anche perché, sopratd'estate, è quasi ...

