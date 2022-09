Campionati Giovanili di Salerno, la catanese Gilda Nasti sul podio Ilca 4 (Di martedì 6 settembre 2022) Il Circolo nautico Nic di Catania si distingue ai Campionati italiani Giovanili in singolo, che si sono tenuti nella bellissima cornice di Salerno, nei giorni scorsi. Si tratta di un evento organizzato dalla Fiv, che ha visto tutte le classi in singolo battagliarsi per i Campionati italiani. Gilda Nasti medaglia di bronzo a Salerno Presente la squadra Ilca del Circolo nautico Nic, con ben 6 atleti. Si tratta della squadra con più qualificati della VII Zona sicilia, composta da: – Gilda Nasti Ilca 4 – Gianmarco Livoti Ilca 4 – Chiara Cartia Ilca 4 – Gianpiero Pagliaro Ilca 6 – Alessandra Grasso Ilca 6 – Gabriele Barbera ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 6 settembre 2022) Il Circolo nautico Nic di Catania si distingue aiitalianiin singolo, che si sono tenuti nella bellissima cornice di, nei giorni scorsi. Si tratta di un evento organizzato dalla Fiv, che ha visto tutte le classi in singolo battagliarsi per iitaliani.medaglia di bronzo aPresente la squadradel Circolo nautico Nic, con ben 6 atleti. Si tratta della squadra con più qualificati della VII Zona sicilia, composta da: –4 – Gianmarco Livoti4 – Chiara Cartia4 – Gianpiero Pagliaro6 – Alessandra Grasso6 – Gabriele Barbera ...

CorriereRomagna : Tennis, ai nastri di partenza le fasi nazionali dei campionati giovanili a squadre - - federvela : Come dimostrato durante i Campionati Italiani Giovanili in Singolo i nostri eventi hanno sempre un occhio di riguar… - ottopagine : Campionati nazionali giovanili di vela: il bilancio della manifestazione #Salerno - palermo24h : Nic Catania, bronzo per Gilda Nasti ai campionati italiani giovanili - federvela : Al via i Campionati Italiani Giovanili in Doppio a Viareggio con la cerimonia d'apertura ?? Appuntamento dunque all… -

Figc anticipa le spese per gli arbitri regionali e provinciali ... cioè i giovani arbitri che, ogni fine settimana, mettono a disposizione la preparazione e la passione per far disputare le tante partite dei campionati giovanili. È anche un risultato prezioso per i ... Hockey: Mastini Varese, la società pensa anche al futuro: acquistato il cartellino di Del Vita A 12 anni Mattia andò a Chiasso, dove rimase per diverse stagioni disputando i campionati giovanili . Nel corso di questa permanenza, ha trovato modo di andare in forza anche all'Ambri Piotta, grazie ... Tennis, ai nastri di partenza le fasi nazionali dei campionati giovanili a squadre RIMINI. Il 17 e 18 settembre si terranno, in vari Circoli, le fasi nazionali di macroarea dei campionati italiani giovanili a squadre. Nell’Under 14 maschile ... Il Bologna esonera Mihajlovic, salta la prima panchina di Serie A! Dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro lo Spezia la dirigenza del Bologna ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic ... ... cioè i giovani arbitri che, ogni fine settimana, mettono a disposizione la preparazione e la passione per far disputare le tante partite dei. È anche un risultato prezioso per i ...A 12 anni Mattia andò a Chiasso, dove rimase per diverse stagioni disputando i. Nel corso di questa permanenza, ha trovato modo di andare in forza anche all'Ambri Piotta, grazie ...RIMINI. Il 17 e 18 settembre si terranno, in vari Circoli, le fasi nazionali di macroarea dei campionati italiani giovanili a squadre. Nell’Under 14 maschile ...Dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro lo Spezia la dirigenza del Bologna ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic ...