Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv 6 settembre: cast, trama, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Alla ricerca dell’isola di Nim è il film stasera in tv martedì 6 settembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Nim’ Island USCITO IL: 11 aprile 2008 GENERE: Avventura, Fantasy ANNO: 2008 REGIA: Jennifer Flackett, Mark Levin cast: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Morgan Griffin, Christopher James Baker, Maddison Joyce, Rhonda Doyle DURATA: 94 Minuti Alla ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 6 settembre 2022)di Nim è ilin tv martedì 62022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdi Nimin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Nim’ Island USCITO IL: 11 aprile 2008 GENERE: Avventura, Fantasy ANNO: 2008 REGIA: Jennifer Flackett, Mark Levin: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Morgan Griffin, Christopher James Baker, Maddison Joyce, Rhonda Doyle DURATA: 94 Minuti...

