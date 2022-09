Volley, come si prepara l’Italia verso i quarti dei Mondiali? Giannelli: “Sfida con noi stessi, dettagli da sistemare” (Di lunedì 5 settembre 2022) l’Italia si sta preparando per disputare i quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 7 settembre (ore 17.30) per affrontare la vincente del confronto tra Francia e Giappone, che si incroceranno questa sera (ore 21.00). Sulla carta i Campioni Olimpici partono con tutti i favori del pronostico, ma gli uomini di coach Andrea Giani dovranno stare particolarmente attenti alla combattività del sestetto nipponico. Si preannuncia grande spettacolo a Lubiana (Slovenia), l’Italia è consapevole che dovrà tirare fuori il gioco dei giorni migliori se vorrà accedere alle semifinali. I Campioni d’Europa si sono preparati con una doppia seduta di allenamento (pesi e palla) nella giornata odierna, stasera guarderanno la partita ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022)si stando per disputare idi finale dei2022 dimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 7 settembre (ore 17.30) per affrontare la vincente del confronto tra Francia e Giappone, che si incroceranno questa sera (ore 21.00). Sulla carta i Campioni Olimpici partono con tutti i favori del pronostico, ma gli uomini di coach Andrea Giani dovranno stare particolarmente attenti alla combattività del sestetto nipponico. Si preannuncia grande spettacolo a Lubiana (Slovenia),è consapevole che dovrà tirare fuori il gioco dei giorni migliori se vorrà accedere alle semifinali. I Campioni d’Europa si sonoti con una doppia seduta di allenamento (pesi e palla) nella giornata odierna, stasera guarderanno la partita ...

